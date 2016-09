Door: redactie

7/09/16 - 20u00 Bron: vtmnieuws.be

De 'Mars tegen de angst', die een week na de aanslagen van 22 maart in Brussel was gepland, is afgelast omdat twee terroristen een aanslag wouden plegen op de mars. Dat beweert de Franstalige zender RTL-TVI. Toen werd nog gezegd dat de mars geannuleerd werd "wegens niet genoeg politie", maar VTM NIEUWS verneemt dat dat inderdaad niet de enige reden was.