Automobilistenvereniging Touring wil dat jongeren in hun rijopleiding alles leren over rijhulpsystemen van auto's: sensoren die aangeven dat je van je rijstrook afwijkt of die je auto doen vertragen als je te dicht bij de voorligger komt. Zo'n systemen kunnen honderd mensenlevens per jaar redden, zegt Touring.