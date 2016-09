Door: redactie

7/09/16 - 19u58 Bron: vtmnieuws.be

De politie gaat extra toezicht uitvoeren in de schoolomgevingen van Willebroek, na de mislukte ontvoering van een 14-jarig schoolmeisje gisteren. Het meisje was op weg naar huis toen ze plots in een busje werd gesleurd.