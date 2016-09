Groen zet kartel met sp.a in Hasselt on hold

DBA

Burgemeester Hilde Claes (sp.a) beleeft woelige dagen. © belga.

Groen vormt niet langer een kartel met sp.a in Hasselt. Dat heeft de lokale groene afdeling bekendgemaakt nadat sp.a-burgemeester Hilde Claes zwaar uithaalde naar haar partijgenoten Rob Beenders en Valerie Del Re. "Met zo'n partij kunnen we niet verder werken", klinkt het.

"Groen Hasselt reageert verbijsterd op de verklaringen van de Hasseltse burgemeester op TV Limburg van deze middag", klinkt het in een persbericht. "Groen Hasselt ervaart een discrepantie tussen de verklaringen van de burgemeester op TV Limburg over het dossier inzake de aanbesteding en deze die op het schepencollege daarover gegeven zijn. Het is op basis van deze laatste dat er een unanieme beslissing is genomen."



"Er is Groen Hasselt veel aan gelegen om zijn inzet voor een progressief en groen beleid in de Limburgse hoofdstad onverminderd verder te zetten binnen het stadsbestuur. Het kartel 'Helemaal Hasselt' is opgericht om dit te bereiken. Met de huidige gang van zaken is dit niet mogelijk. Groen Hasselt zet het kartel dan ook on hold en neemt in de tussentijd afstand van de lokale sp.a."