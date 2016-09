Kermis eindigt in vechtpartij: man (39) uit Voeren in coma

Bewerkt door: Redactie

Moelingen Bij een vechtpartij tijdens de kermisfestiviteiten in Moelingen bij Voeren is in de nacht van maandag op dinsdag een 39-jarige man uit Voeren zwaargewond geraakt. Hij ligt in een coma. De man liep een schedelbreuk en een hersenbloeding op.