Joggende vrouw verkracht en overvallen in Vilvoorde

Door: redactie

7/09/16 - 17u21 Bron: Belga

Het wandelpad Schoewer in Vilvoorde. © Google Streetview.

In Vilvoorde is afgelopen zaterdag een 43-jarige vrouw brutaal overvallen en verkracht. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. De dader zou een man van ongeveer 30 jaar zijn, maar is voorlopig nog spoorloos. Daarom heeft het parket vandaag een opsporingsbericht over de feiten verspreid.

De feiten vonden zaterdagochtend omstreeks 6 uur plaats op het wandelpad Schoewer, een verlangstuk van de De Bavaylei in Vilvoorde. Het slachtoffer was volgens haar verklaring die ochtend rond dat tijdstip thuis vertrokken om te gaan joggen. Enkele minuten later was ze het wandelpad van het Schoewever opgelopen in de richting van de fietsersbrug die over de Woluwelaan loopt.



"Een 400-tal meter verder kruiste zij een man die haar langs achter heeft vastgegrepen", zegt Gilles Blondeau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde. "Het slachtoffer werd op de grond gegooid en werd hevig geslagen in het aangezicht. Zij heeft hierbij ernstige verwondingen opgelopen. Vervolgens heeft de man het slachtoffer naar een verdoken plaats geleid waar zij verkracht werd."



Volgens de beschrijving van het slachtoffer zou de dader ongeveer 30 jaar oud zijn, stevig gebouwd en ongeveer 1,80 meter tot 1,90 meter. De man zou ook van vreemde origine zijn en Frans spreken.



Wie de persoon denkt te kennen die in aanmerking kan komen voor deze feiten, kan contact opnemen met de politie op het nummer 02/255.72.10 of per email via ogp@pzvima.be. Ook wie nuttige informatie heeft over verdachte personen die in de buurt van de feiten werden opgemerkt, kan dat aan de politie melden.