Moordverdachte vraagt vrijspraak: "Misschien was het wel zelfmoord"

Bewerkt door: Redactie

7/09/16 - 16u59 Bron: Belga

De verdachte, Rubens M. © JVN.

De advocaat van Rubens M. uit Mol heeft de rechtbank in Turnhout gevraagd zijn cliënt vrij te spreken voor de moord op Younes Bizrane. Volgens Kris Luyckx is het goed mogelijk dat de Marokkaan nog leeft. "En als hij dood is, kan het ook zelfmoord zijn geweest", zegt Luyckx.

De details die Rubens M. aan familie en vrienden vertelde, verschilden van elkaar. Dat bewijst dat het om fantasierijke verhalen ging Meester Luyckx Rubens M. moest zich voor de rechtbank in Turnhout verantwoorden voor moord op Younes Bizrane, een Marokkaan die sinds 2008 in ons land verbleef en hier regularisatie had aangevraagd. Volgens het onderzoek werd hij op 22 november 2013 door Rubens M. vermoord als wraak voor een eerdere verkrachting. Zijn lichaam werd weliswaar nooit gevonden.



Volgens Kris Luyckx, advocaat van Rubens M., zijn er aanwijzingen die in het nadeel van zijn cliënt spreken. "Maar om iemand tot 25 jaar gevangenisstraf te veroordelen, moet er meer zijn dan vermoedens." Lees ook Gemoederen even verhit: "Ruben, je hebt je niet aan de afspraken gehouden"