Hilde Claes over partijgenoten: "Achterbaks, liegen en bedriegen"

Door: redactie

7/09/16 - 16u43 Bron: Belga

De Hasseltse burgemeester Hilde Claes (sp.a) © Borgerhoff.

"Achterbaks, liegen, bedriegen, belazeren en bedonderen." Dat zegt de Hasseltse burgemeester over partijgenoten Rob Beenders (Vlaams Parlementslid en voorzitter van de Hasseltse sp.a) en haar schepen van Financiën en Jeugd, Valerie Del Re. In een interview met de regionale zender TV Limburg stelt Hilde Claes dat ze zich persoonlijk heel erg geraakt voelt door de kritiek die ze uit eigen rangen krijgt. Ze heeft meteen een afdelingsvergadering met de betrokkenen samengeroepen.

De Hasseltse burgemeester Hilde Claes (Helemaal Hasselt, een kartel van sp.a en Groen) werd de afgelopen dagen bedolven onder kritiek van de oppositie (N-VA, Open Vld en Vlaams Belang) en de coalitiepartner (CD&V), en dit zowel over het gebruik van stedelijke infokanalen om reclame te maken voor haar feest, als op de toewijzing van een overheidsopdracht aan het reclamebureau van de echtgenoot van haar kabinetschef.



In een reactie stelt Hilde Claes dat er in beide dossiers geen vuiltje aan de lucht is, en dat ze in alle openheid de gevolgde procedures en communicatie wil voorleggen. Daarover ondervraagd op TV Limburg, haalde de Hasseltse burgemeester echter zwaar uit naar haar partijgenoot en voormalige rechterhand in het schepencollege Rob Beenders, die vandaag Vlaams Parlementslid is.



Claes verwijt hem en ook de huidige schepen van Financiën, Valerie Del Re, dat ze een interne beschadigingsoperatie tegen haar voeren. "In mijn ogen hoor ik geen opmerkingen of commentaar, maar achter de rug stappen ze wel met hun misnoegdheid naar de media. Ik vind dat achterbaks, liegen, bedriegen, belazeren en bedonderen", aldus Hilde Claes. Ze heeft meteen gevraagd om een partijraad samen te roepen waarop het conflict moet uitgepraat worden.



De betrokken partijgenoten zijn geschrokken van de kritiek van Hilde Claes. "Ik weet echt niet waar ze op aanstuurt", zegt Valerie Del Re. "Ik hoop hier zelf meer uitleg over te krijgen op de partijvergadering."