Gewezen IS'er onthult hoe Verviers het centrum moet worden van nieuwe terreur in ons land

Guy Van Vlierden

8/09/16 - 05u55

video "Wees niet verbaasd als de volgende aanslag in België wordt beraamd vanuit Verviers. Want het is een man uit die stad die de terreur moet organiseren. Hij verblijft in Irak en wordt daar klaargestoomd om de nieuwe Abaaoud te worden." Dat zegt een bron die zelf tot IS heeft behoord en beweert dat hij erbij was toen de eerste plannen werden gesmeed.

Gisteren meldden we nog hoe de geradicaliseerde moslimjongeren van Verviers voortdurend worden aangepord om tot de aanval over te gaan. "Probeer niet meer naar Syrië te komen, maar sla toe waar jullie zijn", zo luidt de boodschap waarmee ze op Facebook en Telegram worden bestookt "Trek naar een winkelcentrum of een andere drukke plaats en gebruik kettingzagen als wapens."



Volgens de opgesloten imamszoon die dat aan de politie vertelde, worden er ook plannen gesmeed om een al te gematigde prediker te vermoorden. En het zouden Syriëstrijders uit Verviers zijn dat allemaal beramen en er uitvoerders voor zoeken in hun oude kennissenkring.