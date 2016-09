Militairen redden baby uit bloedhete auto in Verviers

Door: redactie

7/09/16 - 16u16 Bron: Sudinfo

Patrouillerende militairen werden vandaag op straat in hartje Verviers aangeklampt door bezorgde voorbijgangers. Die hadden opgemerkt dat een baby alleen in een wagen zat, bij bloedhete temperaturen. In samenwerking met de politie konden de militairen de baby bevrijden.