Meer dan 7.600 Vlaamse ambtenaren vroegen vorige maand nog loopbaanonderbreking aan

Door: redactie

7/09/16 - 15u49 Bron: Belga

© photo news.

loopbaanonderbreking In augustus vroegen 7.664 Vlaamse ambtenaren loopbaanonderbreking aan, meer dan dubbel zoveel als tijdens dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. De voorbije maanden is het aantal aanvragen fors gestegen omdat vanaf begin deze maand nieuwe regels van kracht zijn.

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor het systeem van loopbaanonderbreking voor zijn personeel. Vlaanderen moet die verloven nu ook zelf betalen.



In maart besliste Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) de loopbaanonderbreking voor Vlaamse ambtenaren te vervangen door een nieuw systeem van zorgkrediet. Dat voorziet enkel nog in compensatie bij loopbaanonderbrekingen voor ouderschap, zorg of opleiding. Als een ambtenaar loopbaanonderbreking zonder motivering wil opnemen, zal die daar niet langer een uitkering voor krijgen.



Sinds die aankondiging is het aantal aanvragen fors gestegen, met een piek in juni van 11.923 aanvragen. Tijdens de voorbije vier maanden hebben in totaal 35.266 medewerkers van de Vlaamse overheid loopbaanonderbreking aangevraagd. Ter vergelijking: tijdens dezelfde maanden van 2014 waren dat er 18.536.