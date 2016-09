Bourgeois keurt uitvoer van wapenonderdelen naar Saoedi-Arabië goed

Door: redactie

7/09/16 - 15u31 Bron: Belga

© thinkstock.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft een vergunning goedgekeurd voor de uitvoer van wapenonderdelen naar Saoedi-Arabië. Concreet gaat het om vizieren. Bourgeois verdedigt zich met de vaststelling dat die voor civiel gebruik bestemd zijn, en dat er op dit moment geen Europees wapenembargo tegen Saoedi-Arabië bestaat. Dat meldt de vrt-nieuwsdienst.

In het verslag van de dienst Controle Strategische Goederen van juli en augustus staat de vergunning vermeld. Het gaat om 'vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie'", een partij die goed is voor 179.300 euro. De bestemmeling is niet bekend, de producent evenmin.



Wapenleveringen aan Saoedi-Arabië liggen politiek erg gevoelig: het land wordt beschouwd als een bakermat van het internationale terrorisme, en bovendien is het land in een omstreden militair conflict met buurland Jemen verwikkeld.



"Zeer onwaarschijnlijk"

In januari nog zei Bourgeois dat hij de export van Waalse wapens - goedgekeurd door zijn PS-ambtsgenoot Paul Magnette - naar Saoedi-Arabië afkeurt. Hij noemde het toen "zeer onwaarschijnlijk" dat hij wapenvergunningen voor Saudi-Arabië zou goedkeuren. Hij voegde daaraan toe dat hij geen voorstander is van een algemeen verbod, maar het geval per geval "zeer kritisch" ging bekijken.



"En dat doen we ook: case by case nemen we dat kritisch onder de loep, en gaan we na wat de impact is op mensenrechten en oorlog", klink het. Bij Bourgeois wordt erop gewezen dat die wapens eigenlijk niet vergunningsplichtig zijn - net zomin als pakweg beeldschermen dat zijn - maar dat er in Vlaanderen toch een bijkomende controle op gebeurt. "Bovendien kunnen de vizieren in kwestie maar zes maal uitvergroten, terwijl voor militaire toepassing een vizier minstens negen maal moet uitvergroten."



Niet onder de indruk

Bij oppositiepartij sp.a, die de levering op het spoor kwam, zijn ze niet onder de indruk van Bourgeois' uitleg. "Als we fors willen zijn in de strijd tegen het terrorisme en het extremisme, dan moeten we stoppen met militair materiaal uit te voeren naar landen die dat terrorisme en extremisme ondersteunen en verspreiden", zegt Vlaams parlementslid Tine Soens.