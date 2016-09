Politici massaal slachtoffer van gehackte Twitteraccounts

Dieter Bauwens

7/09/16 - 15u19 Bron: Twitter

Raf Terwingen. © belga.

Nadat eerder deze week het Twitteraccount van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) gehackt werd, zijn nog enkele politici het slachtoffer van hacking geworden. Wie erachter zit of wat de bedoeling is, is nog niet duidelijk. Maar de valse tweets kunnen wel schade berokkenen.

Maar Schauvliege blijkt niet het enige slachtoffer. Ook vanop de Twitteraccounts van haar partijgenoten Peter Van Rompuy (Vlaams Parlementslid) en Raf Terwingen (Kamerlid) werden vreemde boodschappen de wereld in gestuurd. "@cdenv Het is duidelijk dat jullie bedriegers zijn! Hoe moet het nu verder? Vertel dat maar eens", luidde de boodschap bij Van Rompuy. Peter Van Rompuy on Twitter

"Er wordt hier niemand gehackt. De CD&V is vals en dat is alles", klonk het dan weer in een tweet die valselijk namens Raf Terwingen werd verstuurd. Wat later kwam daar nog een tweede tweet bij. "Dit kan niet meer! CD&V die bezig is met vuile zaakjes... En dat willen ze dan geheim houden, neen!" Raf Terwingen on Twitter Raf Terwingen on Twitter

Ook bij Van Rompuy en Terwingen is niet duidelijk wie erachter zit, maar de gehackte accounts beginnen de vorm van een heuse aanval aan te nemen. "We hebben onze mandatarissen intussen enkele richtlijnen gegeven om hun accounts beter te beveiligen, zodat er geen nieuwe gevallen bij komen", zegt CD&V-woordvoerder Steffen Van Roosbroeck.



Rare boodschap

Het hacken blijft overigens niet beperkt tot CD&V'ers. Ook Anneleen Van Bossuyt, Europees Parlementslid voor N-VA, kreeg immers al ongewenste bezoekers die op Twitter een rare boodschap uit haar naam stuurden. "Deze leugens kan ik niet meer aanvaarden! De N-VA liegt tegen de Belgische inwoners." Anneleen Van Bossuyt on Twitter