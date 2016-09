Dit is de man die meisje (14) ontvoerde in Willebroek

Bewerkt door: Redactie

7/09/16 - 16u31 Bron: Federale Politie

© Federale Politie.

De politie heeft een robotfoto verspreid van de man die maandag een 14-jarig meisje ontvoerde in Willebroek. De speurders vragen dat wie de man herkent, contact opneemt met de politie.

© David Legreve.

Afgelopen maandag rond 16.30 uur werd de 14-jarige Loreine het slachtoffer van een ontvoering in het centrum van Willebroek. De tiener wandelde de Kappeleboslaan in, toen ze overmeesterd werd door een man die een zak over haar hoofd had getrokken. Ze werd daarna in een zwart voertuig geduwd, die in het begin van de straat geparkeerd stond.



Het meisje kon de zak losmaken en vluchten ter hoogte van het kruispunt van de Boomsesteenweg met de Hoeikensstraat. De ontvoerder reed verder de Hoeikensstraat in de richting van de Appeldonkstraat.



De dader is ongeveer 40 jaar oud, 1m70 lang en normaal gebouwd. Hij heeft blonde dreadlocks in een staart tot op de rug. De man spreekt met een Vlaams accent en heeft een kleine sik en een lichte snor. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een lichtblauwe jeansbroek, groene lage schoenen van het merk All Stars en een wit T-shirt.



Het voertuig is klein en zwart, waarschijnlijk een bestelwagen, met een achterbank en zwarte zetels. Het gaat over een oud model dat vuil was, met schuifdeuren en een groen geurboompje aan de spiegel.



Indien u informatie heeft over deze ontvoering, gelieve contact op te nemen met de speurders via het gratis nummer 0800/30 300.