Twee agenten met mes aangevallen in Molenbeek, wellicht geen terreurdaad

7/09/16 - 15u39 Bron: Eigen berichtgeving

video Twee agenten van een wijkpatrouille in Molenbeek zijn rond kwart voor drie door een man aangevallen met een mes. Eén agent kreeg zeven messteken in de buik, de tweede kreeg één messteek. Dankzij hun kogelwerend vest raakten de agenten niet gewond. Volgens het parket zou het niet gaan om een terreurdaad.

"Het incident vond omstreeks 14.45 uur plaats in het Bonnevie-park in Sint-Jans-Molenbeek", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Een vrouw die met haar kinderen aan het wandelen was, sprak de agenten aan omdat er een een man met een mes rondliep."



Meteen in de aanval

"Toen de inspecteurs de persoon aanspraken, ging die meteen in de aanval. Eén inspecteur kreeg zeven messteken in de buik, de tweede kreeg één messteek. De dader gebruikte een keukenmes van 25 centimeter."

"De agenten zijn gelukkig niet gewond geraakt dankzij hun kogelwerende vesten", zegt Julie Mampuy van de politiezone Brussel West.



Nog geen motief

De dader sloeg op de vlucht maar werd iets verderop door een patrouille van de recherche staande gehouden. Hij heeft nog geen motief gegeven voor zijn daad. Zijn identiteit wordt nog geverifieerd. Hij werd nog niet verhoord.