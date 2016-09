Emma voor dertiende jaar op rij populairste meisjesnaam

Door: redactie

7/09/16

Louis was in 2015 de populairste naam bij de Belgische pasgeboren jongens en Emma staat voor de dertiende keer op rij op de eerste plaats bij de meisjes. Dat meldt de algemene directie Statistiek.

In Vlaanderen werden de namen Louise en Lucas het vaakst gegeven. In Wallonië stonden Léa en Louis op de eerste plaats. In het Brussels Gewest namen Nour en Adam de topposities in.



De voornamenlijsten van meisjes en jongens werden in de loop der jaren flink dooreengeschud. In twintig jaar tijd nam het aantal verschillende voornamen toe met 62 procent bij meisjes en met 66 procent bij jongens.



Het aantal keer dat een bepaalde voornaam gemiddeld werd gegeven, daalde in twintig jaar tijd met zowat een derde, zowel bij meisjes (-33 procent) als bij jongens (-34 procent).