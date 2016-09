Geens wil rijbewijs standaard voor zes uur laten intrekken

Bewerkt door: Redactie

Minister van Justitie Koen Geens heeft een ontwerp klaar die de verkeerswetgeving op enkele belangrijke punten wijzigt. Zo wil hij het rijbewijs standaard voor zes uur laten intrekken, in plaats van voor twee of drie uur. Volgende maand al wordt de nieuwe kruispuntbank Mercurius getest waarmee agenten gemakkelijker chauffeurs kunnen ontmaskeren die ondanks een rijverbod toch nog achter het stuur plaatsnemen.

Geens wil maatregelen nemen om bestuurders die de wegcode niet respecteren zwaarder te straffen, zo kondigde hij aan. Het rijbewijs zal langer ingetrokken worden en voor recidive komt er een "duidelijkere aanpak". Om te kunnen spreken over een recidive zal de rechter zich niet meer op de inhoud en de aard van de vorige vonnissen moeten baseren, maar op het aantal vonnissen van de beklaagde. Tegelijk bekijkt Geens hoe hij vluchtmisdrijf zwaarder kan bestraffen. De reeds aangekondigde kruispuntbank Mercurius zal in oktober worden getest. Daarin zullen onder meer het aantal schorsingen staan of veroordelingen die een bestuurder op zijn naam heeft staan, welk soort rijbewijs hij of zij bezit... "Agenten kunnen binnenkort de kruispuntbank aanwenden om bestuurders te detecteren die, ondanks een rijverbod, onze wegen onveilig maken", legt Geens uit. Een bijkomend voordeel is dat bijvoorbeeld bij een schorsing het rijbewijs niet meer moet worden afgegeven aan de griffie. Het volstaat dat de schorsing wordt opgenomen in Mercurius.

Voertuigen afnemen

Geens' partijgenoot Jef Van den Bergh wil meteen nog een stap verder gaan. Hij heeft een wetsvoorstel klaar om auto's van bestuurders die zware verkeersmisdrijven plegen gemakkelijker in beslag te kunnen nemen of verbeurd te verklaren. Van den Bergh wil komaf maken met de bepaling die zegt dat de auto de eigendom van de bestuurder moet zijn om hem in beslag te kunnen nemen. "Als het bijvoorbeeld om een geleende of leasingwagen gaat, kan deze voortaan in beslag worden genomen of verbeurd worden verklaard. Door de wagen effectief af te nemen, raken we probleembestuurders in hun mobiliteit en bieden we extra bescherming tegen dergelijke bestuurders in ons verkeer."