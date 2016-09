Sarah Vandoorne

7/09/16 - 14u08 Bron: Eigen berichtgeving

Gent

In de Nekkersberglaan in Gent, vlak bij de Watersportbaan, is er brand uitgebroken in een sociaal appartementsgebouw. Een appartement op de eerste verdieping is iets voor 13 uur uitgebrand. De bewoner werd afgevoerd met zware brandwonden aan zijn benen. Het parket is ter plaatse. De straat is voorlopig nog gedeeltelijk afgezet.