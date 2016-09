Aantal plaatsen voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen verdrievoudigd

Door: redactie

Sinds januari vorig jaar is het aantal plaatsen in de jeugdhulp voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen verdrievoudigd, van 97 tot 300. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V).

Vandeurzen prijst de goede samenwerking tussen Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers en het agentschap Jongerenwelzijn, waardoor de niet-begeleide kinderen vlot konden doorstromen naar de nieuw geopende plaatsen.



Bij de uitbreidingen van het aantal beschikbare plaatsen ging de aandacht vooral naar de jongste kinderen, waarbij plaatsen worden voorzien in de pleegzorg zowel als in nieuwe, speciaal ingerichte leefgroepen in een vijftiental voorzieningen. Ook werd de capaciteit uitgebreid die jongeren helpt de overgang te maken van opvang naar zelfstandig wonen.



Leefeenheid

Vandeurzen: "Al deze leefgroepen/afdelingen bieden exclusief en met gespecialiseerde opvang begeleiding aan niet-begeleide minderjarigen. De grootste leefeenheid vangt 15 jongeren op, de kleinste 6."



Buiten dit aanbod worden er ook jongeren begeleid in de reguliere jeugdhulp. "Hetzij omdat ze een specifiek traject nodig hebben, bijvoorbeeld omwille van een beperking, hetzij omdat ze geen gespecialiseerde hulp meer nodig hebben omdat ze al langer in het land zijn", aldus Vandeurzen.



Traumabegeleiding

Verder is er ook traumabegeleiding vanuit de centra voor geestelijke gezondheid en Solentra, de vzw die transculturele diagnostiek en therapie aanbiedt aan migranten en vluchtelingenkinderen. Ten slotte wordt ook ingezet op een versterking van pleegzorg voor niet-begeleide minderjarigen.