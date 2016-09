Sjoemelsoftware voor tachograaffraude ontdekt in Vlaamse vrachtwagens

Door: redactie

7/09/16 - 13u21 Bron: Belga

© epa.

Verkeersveiligheid In vrachtwagens van verschillende Oost- en West-Vlaamse transportfirma's is sjoemelsoftware ontdekt. Dat bevestigt Filiep De Ketelaere van het arbeidsauditoraat. De software werd gebruikt om fraude te plegen met de digitale tachograaf.

'Rijtijd van de chauffeurs kon worden omgezet in rust, hetgeen een onmiddellijke invloed heeft op de verkeersveiligheid, de eerlijke concurrentie en de sociale wetgeving'

De Federale Gerechtelijke Politie en de Federale Wegpolitie hebben dinsdag een gerichte controleactie naar fraude met de digitale tachograaf verricht. In maar liefst zes van de zeventien gecontroleerde vrachtwagens werden professionele frauduleuze systemen ontdekt. Met die systemen konden registraties van de digitale tachograaf van de vrachtwagens vervalst worden.



"Door de aanwezigheid van deze frauduleuze systemen kon rijtijd van de chauffeurs worden omgezet in rust, hetgeen een onmiddellijke invloed heeft op de verkeersveiligheid, de eerlijke concurrentie en de sociale wetgeving", stelt het arbeidsauditoraat in een persbericht. Bij het gesjoemel met de rij- en rusttijden zijn verschillende transportfirma's uit Oost- en West-Vlaanderen betrokken.



Het arbeidsauditoraat heeft de aanstelling van een onderzoeksrechter gevorderd. Die zal vanaf nu het onderzoek naar de sjoemelsoftware leiden. In het dossier zijn geen verdachten aangehouden.