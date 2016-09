Politie onderzoekt tiental tips over de ontvoeringszaak in Willebroek

Door: redactie

Ontvoeringspoging Politie en parket onderzoeken momenteel een tiental tips in verband met de ontvoeringszaak in Willebroek. Zo wordt bij beide diensten vernomen. Ook camerabeelden worden druk bekeken. Tegelijk blijft er verhoogde waakzaamheid in de buurt van scholen van kracht.

Een 14-jarig meisje verklaarde dat ze maandag op weg naar huis van school een zak over het hoofd getrokken kreeg en in een donker minibusje werd gegooid. Ze kon ontsnappen toen ze de deur van de bestelwagen open kreeg.



De politie van Mechelen-Willebroek en het Antwerps parket in Mechelen riepen dinsdag getuigen op zich te melden om informatie te bezorgen. "Het onderzoek is nog volop lopende. Er kwamen dinsdagavond een tiental tips binnen. Die worden nu nagetrokken door de recherche. Ook camerabeelden worden volop nagekeken", zegt parketwoordvoerster Nele Poelmans. Verdere details worden voorlopig niet gegeven.



De politie blijft zowel zichtbaar als in burger toezicht houden in de buurt van scholen. Ook gemeenschapswachten houden een oogje in het zeil.



Eddy Bevers, de burgemeester van Willebroek (N-VA), verklaart intussen dat het nieuws inslaat als een bom. "Tot half 2 vannacht heb ik ongeruste telefoontjes gekregen van zowel ouders als bepaalde verenigingen." Hij benadrukt dat het onderzoek prioritair wordt behandeld.