Overstap gemeenteraadslid legt bom onder Dilbeekse meerderheid

7/09/16 - 11u38 Bron: Het Laatste Nieuws

Gemeenteraadslid Jos Crabbe kondigde gisterenavond zijn overstap van CD&V naar Open VLD aan. De verschuiving legt een bom onder het Dilbeekse schepencollege. Oppositiepartij Open VLD heeft, samen met de Franstalige fractie UF, nu een meerderheid in de gemeenteraad.

De politieke verhoudingen in Dilbeek lagen al jaren dicht bij elkaar. N-VA ging in coalitie met CD&V en Groen-sp.a en creërde een meerderheid met 18 zetels. De oppositie had slechts 1 zetel minder. Een wankele situatie, die gisteren tot ontploffing is gekomen. CD&V-raadslid Jos Crabbe kondigde tijdens de voorbije gemeenteraad zijn overgang naar Open VLD aan. De overgang zet de politieke situatie op zijn kop: Open VLD heeft samen met UF een meerderheid, de coalitie van burgemeester Willy Segers moet lijdzaam toezien.



Open VLD liet al weten dat Dilbeek niet onbestuurbaar wordt en ze vooral druk willen uitoefenen op het gemeentebestuur. De partij eist onder meer een belastingverlaging. Burgemeester Willy Segers is verbolgen over de situatie. "Wij zijn allemaal verrast", aldus Segers. "Wij betreuren deze stap die verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben voor de toekomst van onze mooie gemeente. Niemand heeft baat bij een onbestuurbaar Dilbeek waarin een Franstalige partij de sleutel in handen krijgt. Onze partij veroordeelt deze betreurenswaardige vorm van politiek. De overstap zou tot een impasse kunnen leiden en de vele plannen opdoeken."



Ook CD&V/DNA, de voormalige partij van Crabbe, reageert geshockt op deze coup de thêatre. Zij voelen zich verraden. "Crabbe verliet Open VLD zelf in 2006", vertelt schepen Jef Vanderoost. "Hij wilde opkomen tegen vriendjespolitiek. Vandaag is dat blijkbaar niet meer van tel. De Dilbeekse kiezer is hiermee vanzelfsprekend ernstig bedrogen, aangezien een raadslid verkozen op basis van het verkiezingsprogramma van CD&V/DNA. Crabbe heeft nooit bezwaren gemaakt tijdens bestuursvergadering. Meer nog: hij was zelden aanwezig op vergaderingen. Deze gevolgen kunnen jarenlange gevolgen hebben voor onze gemeente. De geplande broodnodige vernieuwingen van onze openbare ruimte, investeringen in scholen en sportinfrastructuur,... komen hiermee op de helling te staan. Ten slotte verbreekt Open VLD het principe van de Dilbeekse politiek om geen meerderheden te vormen met Franstalige partijen. De partij geeft hiermee duidelijk het Nederlandstalig karakter van Dilbeek op en levert de Vlaamse Rand over aan verdere verfransing."



Vanmiddag geeft Open VLD, samen met Jos Crabbe, een persconferentie over de plannen van de partij en de verdere toekomst van de gemeente.