Door: redactie

7/09/16 - 11u32 Bron: vtmnieuws.be

video

Joe-dj Tess Goossens liet vanochtend - woensdag 7 september 2016 - weten dat ze bevallen is van een zoon, Ferran. Hij stelt het goed, meet 51 cm en weegt 3,4110 kg. Ferran is het tweede kindje van Tess en haar partner: in 2014 werd hun dochter Carlotta geboren. Fiere mama Tess vertelde het blije nieuws vanmorgen bij Sven & Anke op Joe.