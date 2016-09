Gekantelde vrachtwagen op E313 in Tongeren hindert verkeer in beide richtingen

Door: redactie

7/09/16 - 10u25 Bron: Belga

Op de E313 ter hoogte van Tongeren zorgt een gekantelde vrachtwagen vanochtend voor verkeershinder in de beide richtingen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

In de rijrichting van Luik kantelde omstreeks 9.30 uur een vrachtwagen. Het voertuig belandde tegen de middenberm, wat ook schade veroorzaakte aan de vangrails in de richting Lummen/Antwerpen en een aantal bomen deed afbreken. De vrachtwagenbestuurder raakte gewond bij het ongeval.



"In de richting Luik is één rijstrook vrij. De hinder zal er lange tijd duren, onder meer voor het rechttrekken en takelen van de vrachtwagen die geladen is met houten kratten", aldus woordvoerder Peter Bruyninckx.



In de rijrichting Lummen/Antwerpen zijn twee rijstroken ingenomen door schade aan de vangrails en door afgeknakte bomen. "Het verkeer verloopt er over de pechstrook", luidt het. Het verkeer is er momenteel niet echt druk.