Turkse schepen uit Beringen stapt uit sp.a

Duygu Akdemir stapt na 13 jaar uit de sp.a. Akdemir is momenteel schepen in Beringen en heeft ook altijd veel stemmen gehaald voor haar partij. "Ik herken me niet meer in de sp.a", zegt ze in Het Belang van Limburg en De Standaard.

Akdemir zit al 13 jaar in de sp.a maar voelt er zich nu niet meer in thuis. "Ik ben het niet eens met het nieuwe discours over migratie en veiligheid van voorzitter John Crombez", zegt ze.



"In heel Europa krijg je door de recente golf van aanslagen een grote, irrationele angst voor alles wat met de islam te maken heeft. Rechtse partijen teren op die islamofobie, maar ook de voorzitter van de sp.a rukt volgens mij op naar rechts. Voor een partij met zoveel Turkse mandatarissen heeft hij weinig voeling met en interesse in zijn eigen mensen."



Akdemir is de vroegere partner van Ahmet Koç, die pas uit de partij is gezet. De commissie die zich in de schoot van de partij over Koç boog, noemt Akdemir "theater".



Als schepen is Akdemir bevoegd voor onder meer Duurzaamheid. Ook al stapt ze nu uit haar partij zal ze haar mandaat uitdoen, als onafhankelijke. "Ik denk niet dat mijn collega's in het gemeentebestuur daar een probleem van maken. Ik heb altijd graag met hen samengewerkt en dat verandert nu niet."