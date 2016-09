30 miljoen kilogram houtstof vat vuur in Koekelare

Jelle Houwen

video In het West-Vlaamse Koekelare was gisterenmiddag en afgelopen nacht een gigantische brandweerinterventie aan de gang in een loods van 4.000 vierkante meter. Rond het middaguur zag een passant rook opstijgen uit de loods, waarin 30.000 ton, of ongeveer 30 miljoen kilogram houtstof ligt. Er zijn verschillende vuurhaarden ontdekt in het houtstof. Het leidde tot een interventie van meer dan 20 uur.

Toen een voorbijganger rond 12.20 uur belde dat hij wat rook zag opstijgen vanuit een loods langs de Kortemarkstraat had hij nooit kunnen vermoeden dat het zou leiden tot een gigantische brandweerinterventie, die qua manuren maar eens om de zoveel jaren voorkomt. De brandweer van Koekelare reed ter plaatse en kon een verhoogde hitte en rook waarnemen in de loods. Alle poorten werd daarop opengezet. Het bleek dat de loods volgestouwd ligt met enorme bergen houtstof afkomstig van de firma Spano. Dat wordt daar gestockeerd om later te verwerken tot spaanplaten. De bergen liggen gestapeld tot wel 5 meter hoog in de enorme loods. De brandweer van Koekelare besloot om al het houtstof met bulldozers uit de loods te verwijderen. In de loods zelf werd het houtstof continue besproeid met water. Om de miljoenen kilogrammen stof uit de loods te halen werd beroep gedaan op drie enorme bulldozers van een grondwerker. Die 30 ton zware machines kunnen per beurt ongeveer 6.000 kilogram houtstof uit de loods halen. Eenmaal buiten werden de bulldozers eveneens natgespoten. Het houtstof werd op een braakliggend terrein naast de loods opgestapeld en daar nog eens besproeid.



Stofexplosie

Aanvankelijk dacht men een 8-tal uren werk te hebben maar de gigantische berg bleek te groot te zijn. Bovendien moest de brandweer rekening houden met een stofexplosie: een ontploffing die een horrorscenario betekent voor de brandweer. En het kwam ook tot een explosie, gelukkig zonder veel gevolgen. "Rond 20 uur merkten de blusmannen in de loods, die elkaar de hele tijd afwisselden, plots een grotere gloed op", zegt brandweerkapitein Dries Depreitere. "Het begin van de stofexplosie was duidelijk te zien. Houtstof bestaat initieel uit hout: een brandbare stof. Die is echter zeer fijn geworden tot stof maar door zuurstof kan die stof beginnen wervelen wat leidt tot een stofwolk. Als er dan een vuurhaard aanwezig is kan dit leiden tot een zeer explosieve cocktail: de stofexplosie. Dit is hier in kleine vorm ontstaan. Gelukkig hadden we toen al uren water besproeid en is het niet zo ver gekomen. De manschappen zijn ook tijdig naar buiten kunnen vluchten." Het incident leidde er wel toe dat de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd werden. De interventie werd daarna opgeschaald en er werd veranderd van tactiek.



40 brandweerlieden uren in de weer

De brandweer van Koekelare kreeg versterking van het korps van Kortemark tijdens de interventie. Na het incident kwamen de collega's van Torhout ter plaatse die met een elevator een gat in het dak maakten om de stofwolken beter te kunnen laten ontsnappen. Ook de hulp van de collega's van Diksmuide en Leke werd ingeroepen. De post van Diksmuide kwam met een extra zware debietpomp ter plaatse die liefst 6.000 liter water kan aanzuigen per minuut. Dat water werd via een circuit uit een nabijgelegen vijver gehaald. Er werd ook extra persluchtdruk bij gevraagd. Uiteindelijk leidde dat tot een interventie waar ruim 40 brandweermannen aan deel namen. De interventie begon op het middaguur en duurt nagenoeg nog de hele nacht. Een bijzonder zware klus voor de brandweermannen én de bestuurders van de bulldozers. Het is namelijk broeierig warm in de loods en je ziet er geen steek. De hele omgeving is gehuld in gigantische stofwolken. De buurt wordt dan ook momenteel beter gemeden.