Alle Gentse parkeerboetes sinds 1 juni zijn onwettig

De stad Gent heeft maandenlang parkeerboetes uitgeschreven die onwettig zijn. De administratie was immers een maand te laat om het contract met privébedrijf G4S te verlengen. Dat schrijft deze krant vandaag.

Daardoor had een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart moeten worden. Maar in plaats daarvan stelde de stad G4S zonder aanbesteding aan voor een extra jaar - en dat met terugwerkende kracht vanaf 1 juni. Allicht uit angst om een tijd lang geen boetes te kunnen innen, terwijl die bron van inkomsten goed is voor ruim 7 miljoen euro per jaar. "Onze juridische dienst zegt dat deze oplossing waterdicht is", luidt het bij de stad.



Brandhout

Juridisch expert Michel Maus maakt echter brandhout van de argumentatie. "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Wie het ervoor over heeft, kan G4S voor de rechter dagen om een schadevergoeding te eisen voor een inbreuk op de privacy. Het bedrijf was immers niet gemachtigd om nummerplaten op te vragen."