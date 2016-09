Verkeershinder na ongeval op E40 in Aalst

Mozkito

7/09/16 - 06u50 Bron: Het Laatste Nieuws

video Een ongeval op de E40 van Brussel naar de kust ter hoogte van Aalst zorgt momenteel voor heel wat verkeershinder.

Rond 5.40 uur ging een wagen aan het slippen waarna die zowel tegen de linkse als rechtse vangrails knalde. Het voertuig, een Ford Fusion, werd bestuurd door een vrouw uit Moeskroen. De bestuurster verloor de controle over het stuur naar dat ze onwel was geworden. De vrouw raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.



Door het ongeval moest de brandweer twee rijvakken afsluiten voor het verkeer richting kust. Enkel de linker rijstrook is open voor het verkeer. Het voertuig is inmiddels getakeld en het ongeval wordt afgehandeld door de wegpolitie. Wie richting Gent wil rijden moet rekening houden met vertraging. In de richting van Brussel is een kijkfile ontstaan.