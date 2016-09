"Belfius neemt mogelijk verzekeraar Ethias over"

Door: redactie

Belfius CFO Johan Vankelecom, board chairman Jos Clijsters en CEO Marc Raisiere tijdens een persconferentie om de resultaten van het eerste semester van dit jaar toe te lichten. © belga.

Het stormt in de verzekeringssector. Eergisteren kondigde de verzekeraar AXA aan dat het 650 jobs schrapt in België. Maar blijkbaar zijn er ook elders in de sector problemen. Zelfs in die mate dat de Nationale Bank scenario's onderzoekt om Ethias te helpen. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Eind dit jaar staat voor de verzekeraars een Europese stresstest op het programma. Er wordt gevreesd dat Ethias daarin niet te best zal scoren. Daarom worden verschillende scenario's bekeken door de Nationale Bank, de toezichthouder voor de financiële sector. Een mogelijkheid is dat een externe investeerder Ethias te hulp schiet. Een tweede scenario is dat de aandeelhouders opnieuw met kapitaal over de brug komen.



Overname

Het scenario dat de meeste aandacht krijgt is echter dat Ethias overgenomen wordt door Belfius. Ethias is geen vragende partij, maar Belfius zou niet afkerig staan tegenover een overname. Politiek ligt die overname echter gevoelig, omdat dat de winstgevendheid van Belfius zal aantasten. Dit jaar levert Belfius, dat voor 100 procent in handen is van de overheid, 150 miljoen euro op voor de begroting. Maar dat dreigt dus te verminderen indien moet worden betaald voor Ethias.



Arco-coöperanten

Ook voor de Arco-coöperanten zijn er mogelijk gevolgen. De regering denkt eraan die coöperanten deels te vergoeden met dividenden van Belfius voor hun geleden verliezen na het Dexia-debacle. Maar als die dividenden zakken, blijft er minder geld over voor de Arco-coöperanten.