Hardleerse chauffeurs sneller uit verkeer gehaald

SVEN SPOORMAKERS

7/09/16 - 05u00

File op de Brusselse ring na een ongeval. © photo news.

Justitieminister Koen Geens (CD&V) en mobiliteitsminister François Bellot (MR) ­nemen maatregelen om veelplegers ­sneller uit het verkeer te halen. Dankzij een nieuwe kruispuntbank, die gegevens uit ­databanken van politie, gerecht en ­overheidsdiensten bundelt, ­weten agenten straks metéén met wie ze te maken hebben.

De kruispuntbank Mercurius wordt vanaf volgende maand uitgetest. "Bij alle soorten controles kunnen agenten Mercurius raadplegen. Is de bestuurder al eens veroordeeld? Mág hij wel aan het stuur zitten? Dat scheelt in de beoordeling", zegt de woordvoerster van Geens. Veel veroordeelden 'vergeten' ­immers hun rijbewijs in te leveren bij de griffie, waardoor ze bij latere controles ontsnappen. Dankzij Mercurius vallen ze straks onmiddellijk door de mand.



Recidivist

Voor politierechters wordt dan weer makkelijker om vast te stellen of ze met een recidivist te maken hebben. "Tot nu toe was het moeilijk in te schatten of iemand die dronken achter het stuur zat en daardoor te snel reed en een on­geval veroorzaakte, beklaagd werd voor één of twee feiten. Nu maken we duidelijk dat het om het aantal vonnissen gaat, niet om het aantal feiten." Verder worden rijbewijzen voortaan standaard zes uur in­getrokken, een verlenging is nog steeds mogelijk. Tot slot maakt Geens een half miljoen euro vrij voor nieuwe speekseltests.



Inbeslagname

Parlementslid en mobiliteits­specialist Jef Van den Bergh (CD&V) is tevreden, maar wil nog verder gaan. Hij heeft een wetsvoorstel klaar om de voertuigen van ­probleembestuurders vlotter in ­beslag te nemen, óók wanneer het om een geleende of leasing­wagen gaat.



