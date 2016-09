Nieuwe huiszoeking bij Guy Van Sande: naaktfoto van kind gemaakt in zijn badkamer

Door: redactie

Bij Guy Van Sande (53) thuis is een expliciete naaktfoto ­gemaakt van een minderjarig meisje. Dat hebben speurders vastgesteld bij een nieuwe huiszoeking bij de acteur. Die werd begin deze zomer al eens opgepakt omdat hij lid was van een pedofielen­chatroom. De achtergrond van een foto uit dat onderzoek komt overeen met de badkamer van Van Sande.

Guy Van Sande zat eind juni één nacht in de cel. Aanleiding was een onderzoek naar een netwerk dat via geheime chat­sessies kinderporno uitwisselde. Er was sprake van enkele verdachten, onder wie ook een hoofddocent aan de Universiteit van Antwerpen.



Van Sande werd vrijgelaten onder voorwaarden, maar volgens onze informatie kwam hij recentelijk in het nauw te zitten door één bepaalde foto. Daarop is een jong meisje te zien, naakt van aan haar middel tot aan haar knieën - de nadruk van de foto ligt op haar geslachtsdelen. Omdat de speurders wilden weten of Van Sande de expliciete naaktfoto zelf heeft gemaakt - of bij hem thuis liet maken - vielen ze enkele weken geleden bij hem thuis binnen. Die informatie raakte pas gisteren bekend en wordt door meerdere bronnen bevestigd.



