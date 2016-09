Gemeentebestuur Wijnegem verzwijgt risico op miljoenenverlies door belegging bij Optima

Door: redactie

6/09/16 - 23u07 Bron: Belga

© belga.

De gemeente Wijnegem heeft vorig jaar voor 3,1 miljoen euro aan gelden belegd bij Optima Bank. Nadat de bank failliet ging, heeft het gemeentebestuur dat echter stilgehouden voor de gemeenteraad, totdat De Standaard vragen begon te stellen. Daarop werd snel een persbericht uitgestuurd.

Volgens De Standaard was het geld afkomstig van een Vlaamse subsidie voor de bouw van een OCMW-rusthuis. Op vraag van Europa mocht die subsidie niet meer jaarlijks betaald worden, maar moest het in één keer worden overgemaakt. Omdat de lening aflossen 800.000 euro zou kosten, werd besloten het geld te beleggen.



"De ontvanger heeft dit bekeken en Optima bood ons de beste voorwaarden", bevestigt burgemeester Ivo Wynants (N-VA) het bericht. "Van zodra we wisten dat de bank failliet ging, was er een commissie van Financiën, met commissieleden uit de gemeenteraad. We hebben dat vermeld en gevraagd dat stil te houden omdat het pas bezig was", klinkt het. "Veertien dagen geleden was er een volgende commissie en hebben we het nog eens verteld. De gemeenteraad was op die manier op de hoogte, maar we hebben gevraagd het niet te publiceren. Onze advocaten hadden gevraagd dit zo lang mogelijk stil te houden, voor de goede gang van zaken en om het onderzoek niet te schaden." Op welke manier het onderzoek schade zou kunnen oplopen is niet meteen duidelijk.



Vandaag stelde De Standaard vragen over het grote financiële risico dat de gemeente loopt, en daarop werd meteen een persbericht uitgestuurd.



"Dit is een spijtige zaak. Door de bankencrisis hebben we de risico's gespreid bij meerdere banken. Alles was normaal, dus dan is dit verschieten. Waar moeten nu geld gaan zetten? ", aldus Wynants, die zegt dat de gemeente zich bedrogen voelt door de bank. Er werd een gespecialiseerd kantoor onder de arm genomen in de hoop de belegging te recupereren.