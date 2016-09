Twee cannabistelers aangehouden in Limburg

Door: redactie

6/09/16 - 21u17 Bron: Belga

© thinkstock.

Criminaliteit De lokale politie Lanaken-Maasmechelen heeft vandaag op drie plaatsen in Maasmechelen cannabistelers ontmaskerd. Op de Kannegatstraat in Boorsem (Maasmechelen) werd een wietplantage met een groot aantal moederplanten en ongeveer 1.000 cannabisstekken ontmanteld. Ook buiten stonden enkele planten.

De bewoners, een 55-jarige man en een 44-jarige vrouw, zijn opgepakt en voorgeleid. De onderzoeksrechter in Tongeren besliste hen aan te houden en op te sluiten. De civiele bescherming werd opgetrommeld om de plantage en alle materialen op te ruimen.



In een woning in de Heirstraat ontdekte de politie in de tuin zeven grote volwassen buitenplanten. In het huis lag een deel van de oogst. De politie nam de oogst in beslag en de buitenplanten werden vernietigd. De bewoner zal op een later tijdstip verhoord worden. Hij zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden.



Tot slot troffen de speurders in de Schoolstraat in Opgrimbie (Maasmechelen) een growtent aan. Er waren geen planten meer aanwezig, maar de politie stootte wel nog op een deel van de oogst. De growtent werd vernietigd. De bewoner zal ook voor de rechtbank terecht moeten staan. Dat maakten de politie en het parket van Limburg dinsdag bekend.