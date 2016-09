Zie jij wat er niet klopt met dit beeld?

Koen Van De Sype

6/09/16 - 20u56 Bron: Eigen berichtgeving

© vrt.

Het Journaal op de vrt had vandaag zijn dag niet. De redactie sloeg een flater bij het begin van de uitzending van 19 uur. Ze haalde de namen van haar nieuwsankers door elkaar. In plaats van Wim De Vilder - die in de studio zat - werd Hanne Decoutere aangekondigd.