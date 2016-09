Jongeman die fuifganger in elkaar slaat, bekent en biedt excuses aan

Ronny De Coster

6/09/16 - 20u16 Bron: Het Laatste Nieuws

© thinkstock.

De jongeman die afgelopen weekend in het Oost-Vlaamse Ruien bij Kluisbergen een jongen van 17 jaar in elkaar heeft geslagen, heeft de feiten bekend én zijn excuses aangeboden. De moeder van het slachtoffer had de dader op het sociale netwerk Fabebook opgeroepen om zich te verontschuldigen.

"Bedankt om een jongen van 17, die stond te plassen, doodsangsten te laten uitstaan door te dreigen hem dood te steken met een mes! Bedankt om me nu nooit meer een rustige nacht te gunnen als mijn twee tieners naar een fuif zullen gaan in de toekomst. Je moet je heel groot en stoer gevoeld hebben", schreef de moeder op Facebook. Het incident maakte een storm van verontwaardiging los. Kennelijk heeft dat de agressieve fuifganger tot andere inzichten gebracht. "Hij heeft samen met zijn moeder toegegeven dat hij mijn zoon in elkaar heeft geslagen en zijn verontschuldigingen aangeboden. Ik ben nog altijd onder de indruk van wat er is gebeurd, maar het is een opluchting dat er bekentenissen én excuses zijn", bedenkt de moeder van het slachtoffer. Of ook juridisch daarmee de kous af is, valt nog te bezien: het slachtoffer had afgelopen weekend al een klacht ingediend bij de politie. Het parket kan daardoor nog beslissen om de verdachte te dagvaarden voor de rechtbank.