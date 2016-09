Slachthuis 3 dagen open voor Offerfeest

Door: redactie

Een groep moslims wil in Antwerpen een slachthuis openen voor drie dagen - voor het Offerfeest van volgende week. Normaal is dat een tijdelijke slachtvloer en daar mag je niet onverdoofd slachten. Maar zij vragen een permanente vergunning, als erkénd slachthuis en dan mag het wel. Ze geven wel toe dat hun slachthuis na het Offerfeest gewoon dicht gaat tot volgend jaar. Om dat te organiseren hebben ze sp.a-kopstuk Tom Meeuws in de arm genomen. Die wil niet voor de camera reageren. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is alvast niet opgezet met het plan. Volgens hem is het een trucje om de wet te omzeilen. De federale regering moet wel eerst nog een vergunning afleveren als slachthuis. Het is nu afwachten of ze de Antwerpse moslims gaat helpen om de Vlaamse wetgeving te omzeilen.