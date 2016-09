Brusselse agenten geven Erdogan-aanhanger microfoon en laten hem haat prediken

Door: redactie

6/09/16 - 21u30 Bron: vtmnieuws.be

video Er loopt een onderzoek naar een bizar voorval op een pro-Erdoganbetoging in Brussel, vlak na de mislukte staatsgreep in Turkije. Een betoger kreeg toen de luidspreker van de politie, om vanuit de politiewagen te bidden en leuzes te schreeuwen tegen de vijanden van Erdogan. Daar zijn nu beelden van opgedoken. De burgemeester van Brussel Yvan Mayeur (PS) zegt dat de politie alleen de gemoederen wou bedaren.

Tijdens de couppoging in Turkije verzamelden heel wat Brusselse Turken aan de ambassade in Brussel. Een betoger gebruikte daarbij minutenlang de luidspreker van een politiewagen om te bidden. Enkele agenten stonden erop te kijken, maar grepen niet in. De man riep op tot steun voor de Turkse overheid en vergelding voor de coupplegers.



Yvan Mayeur, burgemeester van Brussel, reageert nu voor het eerst op het voorval. "Uit het gevoerde onderzoek blijkt dat de betrokken korpschef het gebruik van de luidspreker heeft toegelaten. Hij deed dat om de gemoederen te bedaren en nervositeit in de menigte tegen te gaan," liet hij weten in een schriftelijke verklaring.



Peter De Roover van N-VA vroeg Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, om het incident te onderzoeken. "Politiewagens moeten niet dienen om op te roepen tot haat en geweld", zegt hij.



Volgens veiligheidsexperts moeten agenten wel vaker improviseren bij zo'n manifestaties om te vermijden dat de situatie uit de hand loopt.



De politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene heeft een intern onderzoek ingesteld naar het voorval.