Delhaize brengt je boodschappen thuis

6/09/16 - 19u49 Bron: vtmnieuws.be

Delhaize gaat op grote schaal boodschappen leveren aan huis. Tot nu toe besteden ze dat uit, maar nu gaan ze het zelf doen, en in veel grotere mate. Omdat klanten erom vragen. Ze zien het niet meer zitten om een half uur in de winkel te lopen zoeken en dan nog een hele tijd aan te schuiven aan de kassa. En klant is koning. "Het is eigenlijk een antwoord op een stijgende vraag, stijgende behoefte die we zien bij klanten", zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver, "het evenwicht tussen privé en werk wordt moeilijker dus mensen zoeken oplossingen om hun tijd zo efficiënt mogelijk in te vullen." Het systeem is eenvoudig. Je logt in op de website, doet je aankopen online, en je klikt op 'levering aan huis'. Maar dat wél tegen een kostprijs van tien euro. Delhaize leverde ook in het verleden al aan huis maar een groot verschil is dat de keten nu alles intern beheert én op grote schaal. Klanten kunnen kiezen uit meer dan 15.000 producten, evenveel als in de winkel. "Een nieuwigheid op de Belgische markt", volgens Delhaize.