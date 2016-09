Optimafactuur: waar is euro28.000?

Door: redactie

Tijdens de Optimacommissie in Gent is een factuur uit 2005 opgedoken die burgemeester van Gent Daniël Termont (sp.a) on moeilijke papieren kan brengen. Het gaat om een factuur van 28.000 euro die is betaald door een Gents bouwgroep. Die groep was op dat moment nog mee in de running voor de bouw van het nieuwe voetbalstadion van AA Gent, dat uiteindelijk naar Ghelamco ging. Waar de 28.000 euro uiteindelijk naartoe is gegaan, staat niet op de factuur en ook Termont kan geen verduidelijkend antwoorden bieden.