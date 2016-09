Lichaam van vermiste vrouw uit Herselt teruggevonden

Door: redactie

Tijdens een gecoördineerde zoekactie is vandaag het lichaam teruggevonden van de 61-jarige Rosa Holemans uit Herselt. Dat meldt de Turnhoutse afdeling van het parket van Antwerpen. De vrouw was al twee maanden vermist.

Rosa Holemans verliet op 1 juli haar woning aan de Varendonksesteenweg te voet en sindsdien ontbrak elk spoor van haar. Er werd een opsporingsbericht verspreid en talrijke zoekacties georganiseerd, maar die bleven altijd zonder resultaat.



Tijdens een nieuwe zoekactie in bosgebied in Herselt en Westerlo werd dinsdag een lichaam aangetroffen. "Inmiddels staat vast dat het om de vermiste vrouw gaat. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen van een misdadig opzet. In het kader van het lopend onderzoek zal er wel een autopsie op het lichaam gebeuren", zegt parketwoordvoerster Inge Delissen.