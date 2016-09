Doodrijder Merel De Prins naar politierechtbank doorverwezen

Door: redactie

Vilvoorde Muhammed Aytekin, de 21-jarige man uit Schaarbeek die op 28 oktober 2015 de 12-jarige Merel Prins doodreed in Vilvoorde, zal zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Dat heeft de Brusselse raadkamer beslist. De verdediging van de twintiger verzette zich niet tegen zijn doorverwijzing en had ook geen bijkomend onderzoek gevraagd. Een datum voor het proces is er nog niet.

Het ongeval vond op 28 oktober 2015 kort na de middag plaats op het kruispunt van de Jan Frans Willemsstraat met de Radiatorenstraat. De 12-jarige Merel De Prins, die met de fiets onderweg was naar huis, werd op het fietspad aangereden door een voertuig dat er na de aanrijding onmiddellijk vandoor ging. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar overleed diezelfde avond aan haar verwondingen.



De politie Vilvoorde/Machelen kon aan de hand van een getuige en camerabeelden dezelfde dag de vermoedelijke bestuurder identificeren: de 21-jarige Muhammed Aytekin. Die verdween eerst spoorloos maar gaf zich op 2 november dan toch spontaan aan bij de politie. Intussen was gebleken dat de jongeman nooit een rijbewijs had gehaald maar wel al zevenmaal werd veroordeeld, waarbij hij telkens een rijverbod kreeg opgelegd. Ook op het moment van het ongeval was hij ontzet uit het recht tot sturen.



De onderzoeksrechter plaatste de jongeman onder aanhoudingsbevel maar midden februari werd hij vrijgelaten. Uit het onderzoek is inmiddels gebleken dat Muhammed Aytekin alleen in de wagen zat toen Merel Prins werd aangereden. De jongeman gaf ook toe dat hij te snel reed en het meisje te laat had opgemerkt.



Muhammed Aytekin zal nu moeten terechtstaan voor de politierechtbank in Vilvoorde en riskeert een gevangenisstraf van acht jaar, een geldboete van 30.000 euro en een levenslang rijverbod.