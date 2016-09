Weduwe vermoorde zestiger uit Kampenhout blijft in cel

Door: redactie

6/09/16 - 18u12 Bron: Belga

De 66-jarige Verhaeghe werd in de nacht van 3 op 4 mei gedood op de oprit van zijn woning, in de Zeypestraat in Kampenhout. © Vertommen.

Jeanine V., de weduwe van Johan Verhaeghe die begin mei werd neergeschoten in Kampenhout, blijft nog minstens een maand in de cel. Dat heeft de Brusselse raadkamer beslist, zo meldt het parket Halle-Vilvoorde. De vrouw is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor de moord op haar echtgenoot maar schreeuwt haar onschuld uit. Haar advocaat, meester Jef Vermassen, kondigde al aan dat hij in beroep zou gaan tegen een verlenging van haar aanhouding.