Meisje (14) ontvoerd in Willebroek, maar kan ontkomen

Door: redactie

6/09/16 - 17u29

De Kapellenboslaan in Willebroek. © Google Streetview.

Een 14-jarig meisje in Willebroek is maandag ontvoerd toen ze op weg was van school naar huis. Ze kreeg een zak over het hoofd en werd in een minibus getrokken. Het slachtoffer kon uit het voertuig springen en ontkomen. De politie van Mechelen-Willebroek en de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen zoeken naar getuigen.