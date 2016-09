Proces mensensmokkelaars loopt in het honderd door gebrek aan tolken

Door: redactie

De Brusselse correctionele rechtbank heeft zich deze namiddag genoodzaakt gezien om de pleidooien in een groot proces tegen een bende mensensmokkelaars uit te stellen omdat er onvoldoende tolken waren opgeroepen en opgedaagd. Van de minstens acht tolken die nodig waren om het proces te laten plaatsvinden, ontbraken er drie. Volgens de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) heeft het gebrek aan tolken veel te maken met de gebrekkige werkomstandigheden en veel te lage tarieven.

Het proces tegen de bende mensensmokkelaars, die tussen juli en november 2015 een 150-tal vluchtelingen naar het Verenigd Koninkrijk zouden gesmokkeld hebben, was vorige week donderdag begonnen en toen had het openbaar ministerie celstraffen van 5 tot 10 jaar gevorderd tegen de twaalf verdachten. Op die zitting waren voldoende tolken aanwezig maar vandaag bleken er drie te kort, zodat de pleidooien uitgesteld werden naar aanstaande dinsdag, 13 september.



Het gebrek aan tolken is in de Brusselse justitie niet nieuw en heeft voor de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) veel te maken met de werkomstandigheden. Zo zouden magistraten en advocaten niet opgeleid zijn om met tolken te werken en is de akoestiek in de zittingszalen erbarmelijk. Volgens de BBVT hebben heel wat ervaren beëdigd vertalers en tolken er ook de brui aan gegeven omwille van de bedroevend lage tarieven en de late betalingen. Het is dan ook de hoogste tijd dat het beroep en de omstandigheden waarin ze werken, gemoderniseerd en geprofessionaliseerd worden, aldus BBVT-voorzitter José Emmanuel D'Hoore.



"Minister Geens bereidt een KB voor, maar afgaand op de informatie waarover we beschikken, wordt dat een lachertje", zegt D'Hoore. "De minister wil ons ook geen inzage geven in dat ontwerp-KB, maar kondigt dan wel een zogenaamde tarievenverhoging aan, die eigenlijk een tarievenverlaging blijkt."