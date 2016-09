26-jarige schutter bekent moord Dadizele

Lieven Samyn

Een 26-jarige jongeman uit Moorslede, die al in de cel zat op verdenking van de moord op de 20-jarige Elias Keegan op 15 augustus in Dadizele, heeft bekend dat hij inderdaad de trekker overhaalde. Eén van de twee andere medeverdachten had eind vorige week Tom K. al aangeduid als schutter maar nu zou K. dit ook tijdens een nieuw verhoor bekend hebben.

De bekentenis komt er drie weken nadat de jonge Antwerpenaar Elias Keegan in de Geluwestraat in het West-Vlaamse Dadizele een fataal nekschot kreeg toegediend tijdens een drugsdeal. Maxime K. (23), Ilias S. (20) en het slachtoffer, drie jonge Antwerpenaars, zakten de avond van de jaarmarkt naar het ogenschijnlijk vredige Dadizele af om met lokale jongens Sven V. (23) uit Menen, Leander W. (19) en Tom K. (26) uit Moorslede, die net als hen in het fitness- en drugsmilieu actief waren, een deal af te ronden. Volgens ingewijden in het lokale drugsmilieu ging het om heroïne en anabole steroïden, volgens anderen om marihuana. De drugs zijn op vandaag nog altijd niet gevonden.



Het lijkt er op alsof de Antwerpenaren van in den beginne niet van plan waren om het zaakje proper af te handelen. Eénmaal er geld boven gehaald moest worden, was er ruim onvoldoende en bovendien vals geld. De drugs zouden ze wel 'rippen' van die West-Vlaamse jongens, dachten ze, en ze haalden een (nep-)wapen en een matrak boven. Met het wapen bleef het bij dreigen maar met de matrak deelden ze enkele rake klappen uit. Dat was echter buiten het echte, geladen pistool van één van de West-Vlamingen gerekend.



Wie uiteindelijk het fatale schot loste dat het leven kostte aan Elias Keegan, bleef tot eind vorige week onduidelijk. Toen ging één van de medeverdachten door de knieën en wees Tom K. als schutter aan. Die bekende vandaag en bevestigde die verklaring. Na telefonie-onderzoek kon hij alvast niet langer blijven ontkennen dat hij op de plek van de misdaad was. De medeverdachte vertelde de speurders dat Tom K. het fatale schot loste, maar dat hij dat enkel en alleen deed om zichzelf tegen het geweld en de bedreigingen van de Antwerpenaren te verdedigen.