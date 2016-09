N-VA wil Hasselts burgemeester Hilde Claes voor deontologische commissie brengen

Door: redactie

6/09/16 - 16u15 Bron: Belga

© Borgerhoff.

In Hasselt hebben zowel oppositiepartijen Open Vld, Vlaams Belang en N-VA als coalitiepartner CD&V bedenkingen bij de reclame die burgemeester Hilde Claes maakt voor een volksfeest dat ze zondag samen met haar lokaal partijbestuur organiseert. Minister van Defensie Steven Vandeput, fractieleider van N-VA in Hasselt, denkt eraan om een motie in te dienen voor een deontologische commissie, die moet onderzoeken of Claes over de schreef is gegaan. Zelf ontkent de burgemeester elke vorm van belangenvermenging.