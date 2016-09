Zo verliep avond vluchtmisdrijf

Door: redactie

De Poolse man die zondagmorgen in Passendale een fietser heeft aangereden en daarna vluchtmisdrijf pleegde, is nog niet gevat. Waarschijnlijk is hij naar zijn vaderland gevlucht. De Poolse politie kan hem daar in principe oppakken, maar voor het Belgische gerecht is het niet zo eenvoudig om die opdracht te geven. Ondertussen raken meer details bekend over wat er die nacht precies is gebeurd. Na een avondje stappen op een jeugdfuif in Passendale vertrekken de drie met een bestelwagen naar huis. De chauffeur had nog andere plannen. Dat heeft één van de inzittenden aan de politie verklaard. De andere drie hebben niets gedaan om de bestuurder tegen te houden, en daarom zijn ze medeplichtig. Diezelfde avond gooit de bestuurder nog twee vrienden uit zijn auto en vlucht met zijn vriendin naar Polen. Onze politie weet hen daar wonen, maar ze moeten rekenen op de hulp van de Poolse politie om hen op te pakken, en die medewerking is er voorlopig niet. Het koppel staat wel internationaal geseind.