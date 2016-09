Actiegroep stRaten-generaal ziet "sabotage met politiek vuil spel"

Door: redactie

6/09/16 - 15u47 Bron: Belga

Manu Claeys van stRaten-generaal © rv.

Ringland De actiegroep stRaten-generaal is er niet over te spreken dat het TML-rapport over Ringland en de Oosterweelverbinding tegen afspraken in vroegtijdig is gelekt. Men ziet daarin "politiek vuil spel" om de eigen plannen te bevoordelen. Bovendien klinkt het dat de A102-verbinding met de Oosterweelverbinding een negatief rapport krijgt, in tegenstelling tot de A102 met het haventracé, dat de actiegroep voorstaat.

"We hebben begrepen dat dit rapport vanuit politieke hoek en tegen gemaakte afspraken in gelekt is aan een krant, nog voor Ringland haar kritische reactienota mocht overmaken aan de onderzoekers. Dat laatste was nochtans afgesproken binnen de werkgroep van de intendant, maar politici hebben om redenen die hen wellicht uitkomen beslist die reactienota niet af te wachten en de weg van de oude politieke cultuur in te slaan", luidt de reactie.



Voorts wordt benadrukt dat het Ringlandplan niet werd onderzocht in combinatie met het haventracé en de A102, maar wel in combinatie met de Oosterweelverbinding. "Mogen we erop wijzen dat we hier een déja vu hebben: een ingesproken alternatief dat op vraag van hogerhand herschreven wordt/moet worden door de onderzoekers, om er vervolgens brandhout van te maken", stelt men.