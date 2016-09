Kamerleden verontwaardigd over afwezigheid directie Caterpillar op hoorzitting

Door: redactie

De fabriek van Caterpillar in Gosselies. © belga.

sluiting caterpillar In de Kamer zijn vandaag de vakbonden gehoord over de aangekondigde sluiting van Caterpillar in Gosselies. Alle parlementsleden toonden zich verontwaardigd over de afwezigheid van de directie, die juridische gronden heeft ingeroepen om haar uitnodiging af te slaan.

'Als ze hier mee wegkomt, dan zal in de toekomst geen enkele multinational zich nog komen verantwoorden bij een herstructurering' Raoul Hedebouw (PVDA) Door de vrijdag aangekondigde sluiting dreigen de 2.200 werknemers van Caterpillar hun baan te verliezen. Als daar de onderaannemers, nevenaannemers ("die men deed geloven dat ze voor Caterpillar werkten") en anderen bijgeteld worden, zullen alles samen 7.000 mensen getroffen worden, schat Jean-Marie Hoslet van ACV-Metea Henegouwen.



Dat de directie van Caterpillar net naar de wet-Renault verwijst om van de hoorzitting weg te blijven, schiet bij veel Kamerleden in het verkeerde keelgat. "Als ze hier mee wegkomt, dan zal in de toekomst geen enkele multinational zich nog komen verantwoorden bij een herstructurering", zei Raoul Hedebouw (PVDA). Jean-Marc Delizée (PS) en Vincent Van Quickenborne (Open Vld), de voorzitters van de commissies Bedrijfsleven en Sociale Zaken, zullen de directie nogmaals uitnodigen. "Desnoods kunnen ze achter gesloten deuren worden gehoord", aldus Van Quickenborne. Lees ook Gemeenteraad Charleroi steunt getroffen werknemers Caterpillar

"Aandeelhouders plezieren" 'Dit is onbeschoft. Er wordt nog steeds winst gemaakt' Zuhal Demir (N-VA) De vertegenwoordigers van de vakbonden wezen op de inspaningen die de voorbije jaren al geleverd zijn door de werknemers van Caterpillar. "We hebben alles gedaan om de multinational te plezieren: inleveringen, flexibiliteit, het bedrijf heeft van fiscale optimalisaties gebruik kunnen maken... We zijn daar niet tegen als dit de tewerkstelling garandeert", zei Antonio Cocciolo van het FGTB. "Maar bewijs mij dan eens dat dit geen beslissing is om de aandeelhouders te plezieren." Zijn ACV-collega Hoslet betreurt dat België, vergeleken met de buurlanden, "het land is waar mensen ontslaan het gemakkelijkst is".



Ook Zuhal Demir (N-VA) begrijpt de sluiting niet. "Dit is onbeschoft. Er wordt nog steeds winst gemaakt, het afgelopen jaar misschien iets minder. In dit dossier valt de werknemers en de vakbonden niets te verwijten, inzake flexibiliteit zijn jullie heel ver gegaan." Ze wees erop dat het Europees coördinatiecentrum van Caterpillar in Brussel op een winst van 4 miljoen euro "slechts" 190.000 euro aan belastingen heeft betaald.