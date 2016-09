Gewapende overval op Orange-winkel Gent

Door: redactie

6/09/16 - 14u03 Bron: Belga

In Gent heeft een jongeman maandagavond een gewapende overval gepleegd op een winkel van Orange. De verdachte kon vluchten met een tas vol gsm-toestellen, meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De overval gebeurde rond 17.55 uur in de Langemunt in Gent. "Net voor sluitingstijd betrad een jongeman, in het bezit van een grote sporttas, de winkel. De verdachte deed zich voor als klant en sprak in het Engels één van de vier werknemers aan.



Plotseling haalde hij een vuurwapen tevoorschijn. Hij sommeerde de werknemer zich naar een achter gelegen ruimte te begeven waar de drie andere werknemers zich bevonden en dwong zijn tas te vullen met gsm-toestellen", zegt het parket.



De man kon vluchten met de buit. Politie en parket stellen alles in het werk om de dader te identificeren en te vatten, zegt het parket. Niemand raakte gewond.